CAMPO DELLA TORRETTA: PRIMA FIORE ALL’OCCHIELLO DEL RIONE, ADESSO REGNO DEL DEGRADO

Per anni ed anni il campo sportivo della Torretta è stato il fiore all’occhiello del Paradiso, un rione periferico della città di Brindisi. Una sorta di riscatto sociale di un agglomerato di case dove spesso si sono verificati fatti di cronaca e che negli anni del contrabbando veniva considerato una sorta di centrale operativa.

Quel terreno di gioco, però, era magico e riusciva a sottrarre dalla strada tantissimi ragazzi. Poi il giocattolo si è rotto e l’impianto sportivo è andato a finire progressivamente nel degrado. L’ultimo tentativo che il Comune di Brindisi ha fatto per farlo risorgere risale al 26 ottobre del 2020 quando fu pubblicato un avviso pubblico rivolto ad associazioni no profit. E’ evidente che non se n’è fatto nulla, anche perché i costi necessari a rimetterlo in condizioni di funzionare sono elevatissimi. E’ bastato entrare all’interno da uno dei cancelli spalancati per rendersi conto di cosa è oggi il campo della Torretta. Sul terreno di gioco l’erba è arrivata ad altezza d’uomo. Gli spogliatoi sono stati devastati dai vandali, mentre ladri di rame e di ferro hanno portato via i cavi elettrici e finanche i tombini, mettendo a rischio l’incolumità di chiunque entra nella struttura. L’unica cosa che sembra aver resistito alla furia dei teppisti sono le torri-faro per poter giocare in notturna.

Per il resto, uno spettacolo desolante. E ciò che preoccupa di più è il fatto che nel campo si introducono tanti bambini, con il rischio che qualcuno possa farsi molto male.

Da qui l’appello che i cittadini del quartiere rivolgono all’Amministrazione Comunale affinché faccia risorgere questo impianto, magari per poi affidarlo ad associazioni che operano nel quartiere i cui soci sarebbero ben lieti di occuparsi di questo bene fondamentale per i loro ragazzi.