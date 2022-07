Flash mob al “Masseriola”

Manifestazione di sensibilizzazione promossa dall’Associazione “Periferie” nei pressi della pista di Atletica leggera dell’impianto sportivo del Masseriola, per invitare l’Amministrazione comunale a provvedere alla ristrutturazione dell’impianto, che ora si trova in condizioni di non sicurezza e di precarietà. Presenti alcuni soci e qualche atleta di associazioni sportive che utilizzano ogni giorno l’impianto.