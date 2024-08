Campo di Mare – premiazione per il 5^ Galà CSAIN

E’ stata una festa dello sport il 5° galà CSAIN per l’impegno sportivo che come ogni anno guarda, in modo particolare, al mondo degli sportivi in condizione di disabilità. Non sono mancati i momenti di commozione al ricordo del compianto presidente regionale Angelo Solazzo, prematuramente scomparso lo scorso febbraio: il Presidente regionale del Coni Angelo Giliberto ha consegnato ai familiari la “Stella al merito sportivo” che è stata assegnata dal CONI nazionale. Anche l’Amministrazione Comunale ha voluto consegnare una targa ricordo ai familiari del compianto presidente regionale. All’evento, organizzato e fortemente voluto dall’attuale Commissario regionale CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Damiano Manzoni, hanno partecipato, tra glia altri, il presidente regionale del CIP Puglia (Comitato Italiano Paralimpico), Giuseppe Pinto, il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di San Pietro Vernotico, Piero Solazzo, la consigliera con delega alle marine, Luisa Guido, il consigliere nazionale CSAIN, Luigi Cavaliere. Tante le premiazioni, intervallati dagli interventi musicali di Sara Sponziello. Per l’impegno sportivo sono stati premiati: Danilo Scardigno, general manager dell’ASD Giovanile Molfetta; la presidente della Feder Diabetici Puglia, Monica Priore, fresca del nuovo record della traversata dello stretto di Messina, 17 anni dopo la prima traversata; Anna Maria Leobono, da Avetrana, componente del Consiglio nazionale dell’Ente Italiano Sport Inclusivi e già punto di riferimento in Puglia e Basilicata per il Baskin; il referente provinciale CSAIN Taranto, Vito Salamina. Un premio per l’impegno sul territorio è stato assegnato ad Anna Andriani, presidente dell’Associazione Dialetto Sampietrano per la diffusione e la salvaguardia della cultura locale. E ancora per i risultati conseguiti sono stati premiati, la Poseidon Blu Team di Molfetta, impegnata nel progetto “il mare, un sorriso per tutti” che fa conoscere la subacquea a persone con disabilità fisica e sensoriale; a Marisa Russo, presidente dell’Asd Marathon Massafra; all’Associazione genitori (A.Ge.) di Avetrana per l’iniziativa connessa al baskin denominata “Raccogli un tappo per un sogno” che con il riciclaggio della plastica acquista carrozzine da basket. L’associazione Shotokan Ryu Gemini di Ugento che insegna non solo le arti marziali, ma i sani principi di responsabilità ed educazione; il giornalista de “L’Edicola del Sud” Marco Iusco per la passione e dedizione nel raccontare lo sport. L’atleta tarantino della nazionale italiana Paralimpica di tiro a segno, Gianluca Iacus, in procinto di partire per le paraolimpiadi di Parigi (28 agosto – 8 settembre); Pasquale Troccoli che con l’Oltre Sport Bari si è aggiudicato la seconda edizione del torneo del sud Italia di powerchair football svoltosi a Matera. Infine, il Capitano dei Carabinieri in servizia Brindisi, Piero Rosario Suma, atleta plurimedagliato con un palmares di 30 medaglie d’oro. L’allenatore delle giovanili della Scuola Calcio San Pietro Vernotico, Angelo Passiatore; l’atleta parolimpico di tennistavolo di Conversano, Pietro Motolese, e l’ASD Virtus Molfetta per l’impegno nella riabilitazione sociale.