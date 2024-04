Campo Perso: un appello urgente di Azione per migliorare le infrastrutture e la qualità della vita

Continuano con grande impegno e passione gli incontri del Coordinamento Cittadino di Azione con i cittadini.

Ieri abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare le voci provenienti da CAMPO PERSO, una popolosa zona rurale brindisina caratterizzata da tante abitazioni ed aziende agricole, dove si avverte il forte bisogno di interventi delle istituzioni richiesti da anni.

Nonostante la sua rilevanza economica, questa realtà periferica è trascurata, mentre in silenzio continua a produrre ricchezza dai campi.

A Campo Perso vivono e lavorano in maniera indefessa famiglie che chiedono solamente infrastrutture minime, come una strada transitabile. È davvero paradossale che la vita di questi residenti e l’attività delle loro imprese siano condizionate dalle disastrosa situazione della strada comunale numero 29 (conosciuta come “strada per la Pigna”), lunga poco più di un chilometro, che costeggia abitazioni e campi agricoli.

È sconcertante che queste persone debbano affrontare l’isolamento in caso di pioggia, mentre le imprese, con numerosi dipendenti, rischiano l’inattività a causa di allagamenti e buche diventate veri e propri crateri insuperabili e che impedirebbero persino il transito di un’ambulanza qualora debba trasportare in sicurezza un assistito. Disarmante è la disattenzione della politica che continua a non inserire il rifacimento della strada nel piano triennale delle opere pubbliche essenziali per la città.

Con forza, sollecitiamo un intervento urgente ed importante di manutenzione da parte delle autorità competenti sulla strada comunale, che, va ricordato, è parte integrante della Via Francigena e viene percorsa giornalmente anche da decine di pellegrini diretti a Santa Maria di Leuca dopo aver fatto tappa a Brindisi.

Siamo determinati a portare avanti questa battaglia per garantire migliori condizioni di vita e lavoro per tutti i cittadini e le imprese di Campo Perso e delle zone limitrofe.

Coordinamento cittadino di “Azione”