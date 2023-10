CAMPOSECCO FAR WEST COMPIE DUE ANNI!

Camposecco Far West compie due anni e, sicuramente, con enorme soddisfazione, si può constatare l’enorme successo di questo gruppo nato dalla voglia di intraprendere un’avventura esaltante. Due anni intensi che hanno visto crescere il numero dei follower oltre ogni previsione. Un riconoscimento è dovuto ad Alberto Corridori, grande appassionato di film western, che ha voluto valorizzare l’altopiano di Camposecco, situato nel Parco dei Monti Simbruini, che ha fatto da scenario a famose pellicole del genere western. Proprio grazie ad Alberto Corridori, Francesco Romano e Gianpaolo Gentile, questo luogo sta vivendo un periodo magico. Famosi registi, montatori, attori sono felici di riscoprire un luogo strepitoso che racchiude tanti ricordi. Un luogo che, purtroppo, era forse stato dimenticato quasi del tutto. Il gruppo Camposecco Far West ha intrapreso un’avventura emozionante e tanti sono i progetti in cantiere. Il 18 settembre 2022, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è tenuto l’evento “C’era una volta il caro e vecchio West-Orecchiette Western”, organizzato dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con “Camposecco Far West”, una serata speciale che ha richiamato appassionati del genere da varie regioni d’Italia. Ospiti prestigiosi e un ricordo particolare va, sicuramente, a Ruggero Deodato, regista, scrittore, sceneggiatore, musicista, assistente alla regia, che, purtroppo, ci ha lasciato il 29 dicembre 2022. Gli organizzatori sono già al lavoro per l’organizzazione della seconda edizione di “C’era una volta il caro e vecchio West-Orecchiette Western” che vedrà ospiti eccezionali. È, quindi, con grande entusiasmo, che Alberto, Francesco e Gianpaolo festeggiano questo traguardo e un grande ringraziamento va ai prestigiosi protagonisti del cinema che si sono resi disponibili per le tante interviste già fatte e per quelle che saranno effettuate in futuro. “Camposecco Far West”: una realtà, un sogno realizzato, un progetto che ci riserverà tantissime sorprese. Grazie Alberto Corridori per la tua intuizione e per la passione che riesci a trasmettere e grazie a Francesco Romano e Gianpaolo Gentile che condividete questo progetto pazzesco. Anna Consales