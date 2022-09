“CAMPOSECCO FAR WEST” COMPIE UN ANNO

È già passato un anno da quando alcuni appassionati decisero di intraprendere questa bellissima avventura. Un grazie particolare ad Alberto Corridori, fondatore del gruppo “Camposecco Far West”, a Vincenzo Pelosi e Francesco Romano, amministratori, che hanno creduto da subito nella validità dell’idea. Hanno affrontato viaggi, spese, esperienze esaltanti e sono riusciti a coinvolgere tantissime persone. Sono già più di 1600 i membri che seguono con passione tutte le attività del gruppo. Sono stati in tanti i personaggi famosi che hanno sostenuto l’idea di riscoprire il fantastico mondo del Far West e di valorizzare una location, quella di Camposecco, nel Lazio, all’interno dei monti Simbruini.

Domenica 18 settembre si è tenuto un importante evento presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno:”C’era una volta il caro e vecchio West-Orecchiette Western”, organizzato dall’Assoiazione “Le Colonne” in collaborazione con “Camposecco Far West” e “non finisce qui!!!”- ha commentato lo stesso Alberto Corridori. Grazie ragazzi per il vostro entusiasmo così contagioso, grazie per avere ridato la giusta importanza alla produzione western italiana e avere restituito la giusta rilevanza ad una location prestigiosa e densa di ricordi. Grazie per avere ricordato le fantastiche colonne sonore che hanno reso imperdibili i film. Sicuramente un’idea vincente che seguiremo con interesse e continuità, lasciandoci coinvolgere dalla bellezza di questo mondo. Anna Consales