“CAMPOSECCO FAR WEST”, UNA REALTÀ CHE APPASSIONA TANTISSIME PERSONE

“Camposecco Far West” è ormai una realtà che appassiona sempre più persone. Si deve tutto alla geniale intuizione di Alberto Corridori, grande appassionato di film western, che ha voluto valorizzare l’altopiano di Camposecco situato nel Parco dei Monti Simbruini. Un luogo mitico che ha fatto da scenario a famose pellicole di un genere che ha avuto grande successo ma che, forse, negli ultimi tempi era stato un po’ dimenticato, quasi oscurato. Alberto Corridori ha fondato il gruppo Facebook “Camposecco Far West” nel settembre 2021 e il numero dei follower cresce quotidianamente. Il progetto è stato condiviso immediatamente da Francesco Romano, un altro amante e appassionato del cinema western. Alberto e Francesco si sono attivati immediatamente per creare una serie di contatti interessanti. Recentemente, inoltre, è entrato nel gruppo anche Gianpaolo Gentile, attore e sceneggiatore del corto western “Tutto per una sporca stella”, girato nel 2022 proprio a Camposecco. Tanti personaggi famosi hanno immediatamente sostenuto l’idea di riscoprire il fantastico mondo del Far West e con grande entusiasmo hanno accettato di condividere i loro ricordi importanti. Un’avventura affascinante che sta regalando emozioni indescrivibili. Proprio il 5 giugno scorso, Alberto, Francesco e Gianpaolo hanno portato nei luoghi mitici il grande Maestro Enzo G. Castellari e Massimo Vanni. La commozione è stata evidente perché rivedevano la famosa location del set di “Keoma e Tedeum”, che li aveva coinvolti lavorativamente, dopo circa 50 anni.

In questi giorni,inoltre, il gruppo è tornato nel mitico luogo con Yanti Somer, un’attrice che ha girato film indimenticabili, quali:”Continuavano a chiamarlo Trinità”, “E poi lo chiamarono il Magnifico”, giusto per citare alcune delle sue interpretazioni più famose. Inoltre, dopo il successo dell’anno scorso, in agosto si terrà la seconda edizione di “Orecchiette Western, C’era una volta il caro e vecchio West” presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno e tante saranno le sorprese. Sarà sicuramente una serata strepitosa, organizzata dall’Associazione “Le Colonne”, di cui fa parte Francesco Romano, in collaborazione con “Camposecco Far West” e ci saranno ospiti eccezionali che arricchiranno l’evento con i loro racconti avvincenti. Per l’occasione, anche Alberto Corridori sarà presente per condividere il suo bellissimo progetto. Camposecco Fa West è sicuramente una bella intuizione, un modo per riportare in vita un mondo magico e un’occasione per incontrarsi e avere informazioni inedite riguardanti un genere cinematografico che ha segnato un’epoca, con film e colonne sonore che rappresentano un vero e proprio patrimonio inestimabile. Anna Consales