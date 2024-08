Campus al Museo Faldetta: Un’opportunità unica per imparare la storia divertendosi.

Il ritorno dalle vacanze estive si apre con le nuove proposte didattiche

della Collezione Archeologica Faldetta, esposta all’interno della Palazzina

del Belvedere, sul lungomare di Brindisi.

Nei giorni 2, 3, 5 e 6 settembre, dalle 10.00 alle 12.00, si terrà il “Campus

Museo” rivolto a bambini di età compresa tra i 6- 11 anni.

I partecipanti, presi per mano dagli archeologi dell’Associazione Le

Colonne, attraverseranno le epoche storiche: dalla preistoria, al periodo

miceneo, messapico, romano e Medioevo.

Le attività ludico-didattiche proposte saranno varie: dalla realizzazione di

graffiti, presenti fin dalla Preistoria alla conoscenza delle tecniche di

realizzazione delle trozzelle messapiche e dei mosaici tipici delle domus

romane.

Con “Ѐ una questione di gustum” ci sarà spazio alla scoperta degli usi a

tavola degli Antichi Romani, sperimentando la vera ricetta per la

preparazione del vino secondo i gusti dell’epoca.

Miti e leggende legate alle stelle saranno il tema di “Mitico!”, nel corso del

quale si costruirà un “guardastelle”, utile strumento per osservare le

costellazioni. Infine si scoprirà tutto sul Medioevo: dalle tecniche di

costruzione dei castelli ai simboli che si celano nelle antiche armi

araldiche dei feudatari.

Nel corso delle mattinate, che si svolgeranno all’interno della Palazzina

del Belvedere, si visiterà alla Collezione Archeologica Faldetta, composta

da 363 reperti che coprono un arco temporale che va dal 1300 a.C. fino

all’epoca Romana. L’esposizione per classi ceramiche, disposte in ordine

cronologico, si presta in modo particolare alla scoperta delle tradizioni e

delle usanze degli Antichi Greci, delle popolazioni preromane e degli

Antichi Romani che abitavano i nostri territori.

Info e prenotazione obbligatoria

collezionearcheologicafaldetta@gmail.com