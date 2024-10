Canale Inferno – Avviato l’intervento di pulizia e di messa in luce del letto del canale

A distanza di almeno un decennio dal precedente intervento, sono stati avviati stamane i lavori di pulizia del canale Inferno, situato nella periferia di Brindisi.

In particolare, così come precisato dagli Assessorati ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente, si sta procedendo con la estirpazione dei canneti, con la rimozione dei rifiuti e con la messa in luce del letto del canale.

“Si tratta di un intervento – affermano gli Assessori Cosimo Elmo e Livia Antonucci – che gli abitanti della zona attendevano da anni, ma che ci consente di evitare conseguenze in presenza di acquazzoni particolarmente violenti”.

Questo intervento precede quello che sta per essere effettuato in maniera altrettanto radicale, da parte del Consorzio Arneo, nel canale Patri.