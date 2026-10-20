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Canale invaso dalla vegetazione. La protesta dei cittadini del rione La Rosa

Buongiorno, vorrei inviarvi una segnalazione con foto allegate per quanto riguarda il quartiere La Rosa, in particolare il canale che come si vede dalle foto è invaso dalla vegetazione.

La domanda che ci chiediamo tutti noi cittadini è: 

perché i residenti continuano a pagare annualmente il contributo consortile all’Arneo se poi non vedono effettuati gli interventi di manutenzione attesi sul territorio?

Chiediamo quindi al Consorzio di bonifica competente e agli enti preposti di verificare la situazione e fornire risposte ai residenti del quartiere La Rosa, indicando tempi e modalità degli interventi necessari.

Pagare un contributo ogni anno significa anche aspettarsi che le attività di competenza siano svolte e che il territorio venga adeguatamente curato.

Ci auguriamo che questa segnalazione possa contribuire a portare il problema all’attenzione delle istituzioni e favorire una soluzione concreta, prima che eventuali criticità si aggravino.

I residenti del quartiere La Rosa

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