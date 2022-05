CANALE PATRI, QUARTA (F.I.): “LA SICUREZZA DEI CITTADINI NON HA PREZZO. IL COMUNE INTERVENGA”

Tutti ricorderanno l’episodio della esondazione del canale Patri nel 2005, che causò l’allagamento della Questura e dei locali al piano terra di via Perrino. Con l’amministrazione Mennitti si provò a porre rimedio al problema, rappresentato dalle ridotte dimensioni della foce. Il sindaco incaricò la struttura di trovare una soluzione atta ad evitare il ripetersi di eventi di quella natura. In accordo con la Marina militare, titolare dell’area, fu allargata per quanto possibile la foce, rifacendo il ponticello di collegamento. Poiché lo spazio a disposizione per l’allargamento della foce era modesto, l’intervento predisposto rischiava di essere insufficiente. Pertanto si decise di espropriare tutta l’area oltre il sottopasso realizzando una vasca di espansione che, in caso di piogge abbondanti, consentisse di evitare i danni subiti nel 2005. Tant’è che la vasca, anche in occasione di piogge copiose, ha sempre ottemperato al suo compito.

Tuttavia quegli sforzi rischiano di essere vanificati davanti all’inerzia dell’attuale amministrazione comunale, che asserisce di non disporre dei fondi necessari per effettuare la pulizia del canale. Addirittura il vecchio dirigente non sapeva che fosse di proprietà comunale ma confidiamo nelle capacità dell’attuale. Tale vicenda fa il paio con la situazione di trascuratezza e pericolosità che interessa Fiume Piccolo, denunciata dal sottoscritto nei mesi scorsi.

Alla luce di quanto sopra descritto, sollecito immediatamente l’amministrazione Rossi nel tenere in debita considerazione la salvaguardia della incolumità dei propri concittadini.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale di Forza Italia