Canale Patri ripulito? Purtroppo non è proprio così…

La vicenda del canale Patri di Brindisi assomiglia molto alla scenetta del conduttore televisivo a mezzo busto che nella parte superiore indossa giacca e cravatta, mentre in quella sottostante rimane in pantaloncini e infradito.

Giovedì scorso l’annuncio in grande stile dell’Amministrazione Comunale con cui si dava notizia dell’avvenuto completamento dei lavori per il controllo e la bonifica delle erbe infestanti lungo il canale Patri. Il tutto, per esigenze di sicurezza dello stesso corso d’acqua e di decoro.

Una notizia da salutare con favore, anche perché proprio il canale Patri in passato ha rappresentato un rischio di allagamenti ed in qualche occasione è finita sott’acqua anche la Questura.

Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica. Non contenti della foto di rito allegata alla nota stampa, ci siamo recati lungo il corso del canale, percorrendo solo qualche centinaio di metri e lo spettacolo che abbiamo visto è di tutt’altro tenore. Il letto del canale – a differenza del tratto iniziale dove transitano più cittadini con le loro auto – appare ancora pieno di erbe infestanti, così come non sono state liberate dai canneti le parti laterali. Il che comporterà, nel giro di qualche settimana, il ritorno alle condizioni di prima. E che dire, poi, dei rifiuti abbandonati ai bordi della strada che costeggia il canale e che viene attraversata dai tanti che in quella zona hanno appezzamenti di terreni o abitazioni.

Insomma, dispiace dirlo, ma a Brindisi serve qualcosa in più di semplici operazioni di facciata. Quel canale va ripulito dall’inizio alla fine e non solo nel tratto visibile da chi utilizza la strada del Patri per recarsi in centro dalla Commenda o viceversa.