CANDIDATI CONSIGLIERI ACCANTO AI LEADER NAZIONALI? E’ POLEMICA

E’ giusto che un candidato consigliere comunale sieda al tavolo dei relatori accanto ad uno dei tanti leader nazionali accorsi a Brindisi per queste elezioni amministrative? Il problema si è posto più volte ma, in particolare, nella giornata di ieri in occasione della visita a Brindisi del Ministro di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida. E’ evidente che, in una fase così “calda” della campagna elettorale, un episodio di questo tipo possa scatenare i malumori degli altri candidati consiglieri ed è questo il motivo per cui – forse – nelle ultime ore si eviterà il ripetersi di tali episodi.