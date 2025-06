Candidature per la selezione di giovani in progetti del Servizio Civile Regionale – il termine scade alle ore 14 di giovedì 19 giugno

Scade alle ore 14 di giovedì 19 giugno prossimo il termine di presentazione delle candidature per la selezione di 134 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale (SCR) all’interno della Rete Galattica, così come previsto dall’Avviso pubblico.

Tale comunicazione ufficiale, finalizzata alla selezione di giovani tra i 18 e i 28 anni residenti in Puglia, prevede che essi dovranno impegnarsi per 12 mesi in uno dei progetti presentati dai 67 Comuni della rete Galattica.

Galattica, peraltro, è una rete di luoghi fisici, i Nodi, distribuiti in varie località della Puglia, dove i giovani possono accedere a una vasta gamma di risorse, informazioni e ricevere supporto per esplorare nuove opportunità di crescita, innovazione e connessione.

I volontari di SCR saranno impegnati nell’animazione territoriale e nella promozione delle informazioni e delle opportunità per i propri coetanei e le proprie coetanee in sinergia con le specifiche attività dei Nodi Galattica. Per il Comune di Brindisi saranno selezionate 2 unità da impiegare nel progetto “Brindisi Ipergalattica” del Nodo Galattica presso Palazzo Guerrieri, Via Guerrieri, 7 (Br).

Maggiori ragguagli su https://www.comune.brindisi.it/novita/avviso-servizio-civile-regionale/ o collegandosi a serviziocivileregionale.regione.puglia.it – info.scr@regione.puglia.it