Bella azione dei Vigili del Fuoco che ancora una volta sono riusciti a salvare la vita ad un animale domestico. Il fatto è accaduto in contrada di Capo Dampietro, nel territorio di Mesagne. Un cane è caduto all’interno di un pozzo a raso ed è stato necessartio che un vigile del fuoco si calasse all’interno (ad una profondità di oltre sette metri) per imbragarlo e quindi per estrarlo. Dopo di che è stato riconsegnato al proprietario.