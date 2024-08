Cani maltrattati a Cisternino. Denunciata una donna

Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia che, ricordiamo rivestono qualifica di pubblico

ufficiale e funzioni di polizia giudiziaria, nel nucleo provincia di Brindisi coordinate da Antonella

Brunetti, sono intervenuti a Cisternino (BR) per un controllo e hanno accertato la presenza di 3 cani

detenuti in una struttura abusiva, box fatiscenti, ciotole con acqua salmastra e sporca, assenza di ripari

dal sole e cibo putrefatto. Così, ai sensi dell’art. 727 del c.p. per cui la proprietaria dei cani è stata

deferita alla Procura della Repubblica di Brindisi, gli animali sono stati posti in sequestro; sequestro

convalidato dalla Procura brindisina che ha altresì autorizzato l’affidamento degli animali a terzi

chiesto dalla polizia giudiziaria “zoofila” intervenuta.

Il nucleo di guardie zoofile dell’ente scrivente, provvederà altresì a denunciare il proprietario del

terreno e chiederà al Sindaco l’emissione di Ordinanza di demolizione dell’area.

Il caso era stato già oggetto in passato di sopralluoghi da parte delle Autorità pubbliche tra cui un

recente accertamento del Comune di Cisternino, ma in tutti i casi gli animali non sono stati posti in

sequestro ma lasciati alla odierna indagata; con questo intendiamo rivolgere un appello alle Autorità

preposte ad una maggiore sensibilità verso gli animali, i cui controlli spesso terminano con mere

indicazioni sul miglioramento dei luoghi (in questo caso senza effetto) anzichè con denunce per reati

di maltrattamento che in questo caso come in altri si configura, in quanto il maltrattamento reato non

è SOLO un animale sanguinante o fisicamente leso (art. 544 ter c.p.) ma – come consolidata

Giurisprudenza sancisce – anche e soprattutto un animale afflitto nei suoi bisogni etologici, sofferente

nella sua morale e natura, alimentato e detenuto senza tenere conto dei suoi bisogni fisiologici tra cui

il contatto con l’uomo (anche l’isolamento è da considerarsi reato) ed è questo che vorremmo che le

ASL veterinarie e le Polizie locali (che possono/devono accertare il reato anche SENZA l’intervento

delle ASL veterinarie il cui intervento potrà certamente ritenersi utile ex post).