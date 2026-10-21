Canile comunale, rinviato a data da destinarsi l’evento della “Campagna adozioni”



È rinviato a data da destinarsi il previsto appuntamento di domenica mattina 25 ottobre, riguardante la “Campagna adozioni” di cani e gatti ed organizzato presso “i giardinetti” Vittorio Emanuele II sul Lungomare Regina Margherita. L’evento, promosso dai volontari della “Lepa – Lega protezione animali Odv-Ets Brindisi” e da quelli dell’Associazione “Amici di Trilly – Volontari di Brindisi 2.0” Odv, assieme alla BMS-Brindisi multiservizi, ente gestore del Canile, ed al Comune di Brindisi, sarà riprogrammato nel prossimo mese di novembre.