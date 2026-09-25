Canile comunale, riprende domenica 27 settembre la “Campagna adozioni”



Dalle ore 10:00 alle 12:00 di domenica prossima, 27 settembre 2026, presso il Canile Comunale di Brindisi, in Contrada S. Lucia (Litoranea Salentina per Cerano), è prevista una mattinata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

Con un appuntamento organizzato dai volontari della “Lepa – Lega protezione animali Odv-Ets Brindisi” e da quelli dell’Associazione “Amici di Trilly – Volontari di Brindisi 2.0” Odv, assieme alla BMS-Brindisi multiservizi, ente gestore del Canile, e dal Comune di Brindisi, ripartono, infatti, le “Campagne Adozioni 2026-2027”, perché – come sottolineano i promotori dell’iniziativa – “ci sono tanti cani e gatti che aspettano solo una cosa: incontrare la persona giusta e iniziare una nuova vita”. Da qui l’invito dei volontari e recarsi al Canile per conoscere questi amici dell’uomo e “lasciarsi conquistare da uno sguardo”. “Adottare significa cambiare una vita”, sostengono i volontari e, nel rinnovare l’invito ad essere numerosi domenica prossima, avvertono che incaso di pioggia, l’evento sarà posticipato a domenica 4 ottobre.