CANNALIRE – DA LIPPOLIS DICHIARAZIONI INADEGUATE! CONFINDUSTRIA CHIESA SCUSA

“Il presidente di Confindustria Brindisi Gabnriele Lippolis ha rilasciato dichiarazioni offensive e inadeguate e quindi, a questo punto, ci aspettiamo le scuse ufficiali da parte di Confindustria”. Un appello che il consigliere comunale del PD Francesco Cannalire ha rivolto al Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Lippolis ed al Sindaco Pino Marchionna per far arrivare una lettera di protesta a Confindustria Brindisi per le parole pronunciate dal suo Presidente nei confronti di chi rappresenta i cittadini in Consiglio Comunale.