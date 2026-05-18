Cannalire (Pd): “Bene accordo tra Eni e la canadese NMG nel solco dello sviluppo della gigafactory di Brindisi”

Come Partito Democratico di Brindisi accogliamo con grande favore le ultime notizie sul fronte industriale della nostra città. Infatti il recente accordo finanziario tra Eni e la società canadese Nouveau Monde Graphite rappresenta un passo avanti concreto e rassicurante per il futuro degli investimenti nell’area del petrolchimico nel solco della transizione e della sostenibilità sia economica che ecologica.

Con un investimento di 70 milioni di dollari nella società canadese, Eni ha dimostrato una concreta serietà e una chiara volontà di puntare sul territorio brindisino. Questa operazione infatti garantisce le materie prime fondamentali per far nascere la nuova gigafactory a Brindisi ed è la prova che gli impegni presi si stanno trasformando in fatti.

Si tratta quindi di una sinergia strategica che darà ulteriore forza al progetto di produzione di batterie e che pone finalmente Brindisi al centro della transizione energetica nazionale.

Il nostro compito politico ora è continuare a vigilare con attenzione e spirito costruttivo, perché vogliamo che questa transizione avvenga in tempi certi e garantendo la massima tutela per tutti i lavoratori e le aziende dell’indotto coinvolti. Brindisi ha bisogno di opportunità reali e di uno sviluppo sostenibile e noi saremo sempre in prima linea per accompagnare questo processo vitale per la nostra comunità.

Francesco Cannalire, segretario cittadino e consigliere comunale Partito Democratico Brindisi