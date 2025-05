Cannalire (Pd): pieno sostegno al Prefetto Carnevale, ma per il Governo non sia un alibi

“Il decreto di nomina del Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, a commissario di Governo con poteri speciali per il processo di re-industrializzazione rappresenta sicuramente un fatto molto positivo. In questi mesi abbiamo avuto modo di apprezzare fortemente le capacità di dialogo e mediazione del Dott. Carnevale che non si è mai sottratto al confronto nell’affrontare le varie vertenze occupazionali che purtroppo si sono acuite a causa, principalmente, del disimpegno industriale di Enel ed Eni. Perciò siamo certi che la garanzia istituzionale rappresentata dalla figura prefettizia unita alla capacità e alla sensibilità dimostrate in varie occasioni dal dott. Carnevale, possano favorire un fronte unico tra istituzioni, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Ci auguriamo però che questa autorevole nomina non rappresenti l’alibi dietro il quale il Governo nasconde la propria incapacità di affrontare la profonda crisi a cui è stato indotto tutto il territorio brindisino, a causa delle scelte scellerate delle due maggiori aziende di Stato. Oltre ai poteri speciali, al neo commissario vanno dati, senza indugio, tutti gli strumenti e le risorse necessarie per agevolare nuovi insediamenti e nuovi investimenti.

Sarebbe gravemente irresponsabile da parte del Governo scaricare sul commissario tutto il peso di una crisi senza precedenti. Sul punto saremo vigili e non faremo mancare il nostro supporto e il nostro sostegno al dott. Luigi Carnevale.”

Francesco Cannalire – segretario cittadino PD