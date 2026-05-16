Cannalire (Pd): “Pronuncia Corte dei Conti atto di verità e giustizia su scelte del centrosinistra. Serve maggiore attenzione su tributi e Bms”

La deliberazione della Corte dei Conti rappresenta un traguardo fondamentale per il Comune di Brindisi, poiché certifica sostanzialmente l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, allontanando definitivamente lo spettro del dissesto economico. Questo risultato vitale affonda le sue radici nell’incessante lavoro e nei dolorosi ma necessari sacrifici portati avanti dalla passata amministrazione comunale di centrosinistra che tra il 2019 e il 2022 ha affrontato con enorme coraggio una situazione finanziaria di partenza che appariva del tutto compromessa a causa di un disavanzo che superava i 54 milioni di euro. Lo facemmo tra le polemiche strumentali, le speculazioni politiche e le inutili invettive di quanti oggi ne traggono benefici di stabilità. Attraverso una gestione politica e amministrativa profondamente virtuosa e responsabile la giunta di centrosinistra è riuscita nell’impresa straordinaria di rispettare le rigorose condizioni previste per il rientro dal debito.

Sebbene questo eccezionale percorso di risanamento iniziale sia stato avviato con profonda attenzione negli anni passati, il quadro delineato dai magistrati contabili per il periodo successivo e fino al 2026 suscita forte preoccupazione e impone alla città un immediato cambio di rotta. Risulta infatti assolutamente imperativo e non più rinviabile affrontare le persistenti inefficienze che la Corte ha segnalato in merito alla riscossione dei tributi locali nonché sulla precaria situazione finanziaria che affligge la società partecipata Brindisi Multiservizi, affinché i preziosi sacrifici compiuti in passato dai cittadini brindisini e dagli sforzi politici della amministrazione di centrosinistra non vengano vanificati da una gestione presente che temiamo abbia sottovalutato una serie di criticità che ha sottolineato la Corte dei Conti. Non ci stancheremo mai di rivendicare ogni scelta fatta durante lo scorso quinquennio politico amministrativo governato da un centrosinistra che ha pagato il prezzo del proprio coraggio ma che ha anteposto con responsabilità gli interessi dei brindisini, con una serie di progetti visionari, e la salvaguardia dei conti comunali.

Francesco Cannalire, consigliere comunale PD Brindisi