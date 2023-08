CANNALIRE (PD): SI CONVOCHI EDISON IN CONFERENZA CAPIGRUPPO

Si convochino massimi rappresentanti Edison in conferenza capigruppo”

“Apprendiamo della convocazione d’urgenza della società Edison da parte dell’Adspmam. Così come già richiesto dal Partito Democratico di Brindisi, urge immediata chiarezza e per questo ribadiamo al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi la necessità di una conferenza dei capigruppo, prevedendo altresì la partecipazione dei vertici di Edison.

Le modifiche progettuali previste sono sostanziali e in generale potrebbero risultare fondamentali alla completa revisione dell’investimento a partire proprio dalla localizzazione che non ha mai convinto.

Per questo, data l’importanza del confronto, è necessario che sia qualificato con la partecipazione dei massimi rappresentanti della società per evitare, come già successo in passato, di rimandare in maniera strumentale il confronto e le soluzioni”.

Francesco Cannalire, capogruppo consiliare PD Brindisi