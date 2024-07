Cannalire (Pd) – “Si sospendano i licenziamenti Sir in attesa della riunione della task force. I ministri Salvini e Pichetto Fratin diano risposte”

“Si sospendano i licenziamenti Sir in attesa della riunione della task force. I ministri Salvini e Pichetto Fratin diano risposte”

Con i primi licenziamenti della Sir, azienda appaltatrice di servizi per Enel, temiamo inizierà una stagione drammatica per il tessuto sociale e produttivo del territorio. Oltre il danno c’è anche la beffa per i lavoratori e per questo non è affatto tollerabile, così come denunciato dai sindacati, che la società Sir rinunci ad attivare gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge per non caricarsi il relativo costo. Questa circostanza appare un’assurdità e una gratuita penalizzazione dei lavoratori se paragonata agli utili prodotti dall’azienda proprio negli anni di contratto con Enel dovuto ai picchi produttivi avuti a causa della guerra in Ucraina.

Per questo si sospendano tutte le procedure di licenziamento in attesa della riunione della task force regionale per individuare un percorso comune finalizzato alla tutela dei dipendenti, attivando tutti i processi necessari a dare continuità lavorativa.

Purtroppo sappiamo che questa vertenza rischia di essere solo il principio di una crisi socio-economica generalizzata a causa della scelta del governo Meloni di massimizzare i dividendi delle aziende di Stato, come Enel, e cancellando gli investimenti sui territori.

Questa scelta scellerata non è sostenibile e perciò deve essere cambiata.

Dopo le passerelle del Ministro Salvini e le promesse del Ministro Pichetto Fratin urgono risposte immediate.

Alla luce di queste criticità e urgenze, chiederemo un incontro della conferenza dei capigruppo utile ad individuare un percorso comune a sostegno dei lavoratori dell’indotto Enel.

Francesco Cannalire segretario cittadino PD Brindisi