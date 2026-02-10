Cannalire (Pd): “sulla vicenda-Enel restano forti perplessitá”

“L’audizione in conferenza capigruppo con i vertici di Enel è stata cruciale per fare chiarezza sul futuro industriale del nostro territorio. Se da un lato prendiamo atto delle rassicurazioni sulla continuità occupazionale almeno fino al 2028, grazie alla messa in sicurezza degli impianti esistenti e agli investimenti nel progetto BESS, dall’altro rimangono forti perplessità sulla strategia di lungo periodo.

È evidente che l’ambiguità del Governo sulla transizione energetica, e in particolare l’insistenza sulla ‘riserva fredda’ per la Centrale di Cerano, genera un clima di incertezza che danneggia istituzioni, imprese e lavoratori. Il nostro timore è che i nuovi investimenti in batteria e accumulo, per loro natura a bassa intensità di manodopera, non potranno mai compensare gli attuali livelli occupazionali della centrale a carbone.

Per evitare l’impoverimento economico e sociale di Brindisi, serve un cambio di passo e per questo abbiamo chiesto a Enel di farsi parte attiva, non solo come produttore di energia, ma come facilitatore di sviluppo. Abbiamo chiesto che l’azienda agevoli l’insediamento di nuove realtà manifatturiere terze, mettendo a disposizione le aree disponibili di Cerano e gli spazi portuali di Enel Logistics. In tal senso, proponiamo l’apertura immediata di un tavolo tecnico tra Enel e il Consorzio ASI per pianificare la reindustrializzazione dei siti.

Questo percorso deve includere il ripristino della banchina agli usi portuali e lo smantellamento celere del nastro trasportatore al fine di liberare l’asse attrezzato e riconnettere logisticamente il porto con quella che potrà diventare una nuova zona industriale e artigianale polifunzionale nel sito di Cerano.

La decarbonizzazione non può essere una dismissione passiva, ma un’occasione di rilancio. Ci aspettiamo che il Governo esca dall’equivoco e imponga a Enel investimenti che garantiscano non solo la sostenibilità ambientale, ma la tenuta sociale del territorio.”

Francesco Cannalire – coordinatore cittadino Pd