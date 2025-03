Cannalire (Pd): Tutele e garanzie per gli operatori portuali prima della concessione alla Msc

Sulla vicenda MSC in conferenza dei capigruppo abbiamo sottolineato la necessità di raggiungere tutte le tutele possibili e le più ampie garanzie per gli operatori portuali brindisini e per il perseguimento di tutti gli obiettivi alla base della proposta.

Condividiamo l’opportunità di sostenere, da parte del delegato del Comune di Brindisi, l’adozione del relativo atto di indirizzo previsto nel comitato di gestione portuale.

Siamo certi che ci siano tutti i margini per migliorare l’offerta di MSC riservata a Brindisi e prevista nella concessione di servizi oggetto di discussione.

Quindi a margine dell’approvazione dell’atto di indirizzo, e immediatamente prima della sottoscrizione della concessione, sarà possibile chiedere garanzie tra cui più accosti di navi da crociera del gruppo MSC, garanzie per il pieno coinvolgimento degli operatori portuali locali nelle attività, agevolazioni per favorire accosti di altri operatori e, soprattutto tempi certi e stretti per la realizzazione di un moderno terminal crociere che consideriamo un punto fondamentale per l’intero accordo.

Per raggiungere il massimo possibile in merito a questi obiettivi per la città e per il porto di Brindisi siamo convinti di poter contare anche sul pieno sostegno del Presidente Michele Emiliano.

Francesco Cannalire capogruppo PD Comune di Brindisi