Canottaggio – bottino di medaglie per la Lega Navale Brindisi

Bottino ricco di medaglie quello degli atleti della Lega Navale Brindisi, Sezione Canottaggio ai Play the games di Special Olimpycs svoltisi a Sabaudia dal 12 al 14 aprile. Lorenzo Larocca e Francesco Baldaro allenati da Pasquale Libetta e dal suo team, hanno gareggiato sul lago di Paola in team con gli atleti del CUS Bari.

Nella disciplina gig 4 hanno conquistato la medaglia d’oro. Nel singolo indoor rowing, medaglia di bronzo per Larocca e 4° posto per Baldaro. Infine medaglia d’argento nella staffetta indoor rowing. La prossima settimana altri atleti della Lega Navale Brindisi saranno impegnati sempre a Sabaudia nel Meeting di Società.