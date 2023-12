CANOTTAGGIO – CONTINUANO I SUCCESSI PER I FRATELLI PUCA

Continuano i successi per i fratelli brindisini Gianmarco e Stefano Puca.

Questa volta non sul campo di regata ma sul remoergometro (canottaggio indoor)

Domenica scorsa, nel Palasport «Elio Pentassuglia» di Brindisi, si è svolto il Campionato Italiano e Meeting Nazionale Indoor Rowing a cui hanno partecipato le società di canottaggio di Puglia e Basilicata.

Una manifestazione regionale i cui risultati hanno avuto valenza di carattere nazionale

I fratelli Puca, oltre che risultare campioni regionali di Puglia e Basilicata nelle rispettive categorie – Stefano 12 anni (Allievi B2) e Gianmarco 14 anni (Cadetti) – hanno raggiunto anche il podio a livello nazionale classificandosi rispettivamente al 3^ posto Stefano su 143 AllieviB2 e vicecampione d’Italia Gianmarco su 142 cadetti.

Un bel risultato per questi due atleti tesserati con il Circolo Canottieri Pro Monopoli che con tanti sacrifici continuano a confermare le loro ottime prestazioni sportive.