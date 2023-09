CANOTTAGGIO – GRANDI RISULTATI PER IL BRINDISINO GIANMARCO PUCA

Grandi prestazioni per il canottiere brindisino Gianmarco Puca(14 anni), tesserato Pro Monopoli.

Dopo il grande successo ottenuto al Festival dei Giovani (la più grande manifestazione del canottaggio italiano under 15), dove ha vinto ben quattro ori, il nostro Gianmarco si è cimentato nello scorso fine settimana, con uno spettacolare risultato sul lago di Como.

L’atleta infatti è stato convocato dal comitato tecnico regionale FIC PUGLIA per rappresentare la nostra regione, vincendo ben due ori e un argento nel Gran Premio dei Giovani/Trofeo delle Regioni – Meeting Nazionale Allievi Cadetti, gareggiando contro i più forti cadetti che offre il canottaggio italiano.

Inoltre il prossimo weekend sarà nuovamente protagonista sul Lago di Senise per l’ottava edizione del trofeo CONI, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia.

Sede della Fase Finale dell’ottava edizione del Trofeo sarà appunto la Basilicata che, dal 21 al 24 settembre 2023, ospiterà 35 Federazioni Sportive Nazionali, 7 Discipline Sportive Associate e 4.400 atleti e tecnici provenienti da tutto il Paese.

Complimenti a questo atleta che sta degnamente rappresentato la nostra regione PUGLIA.