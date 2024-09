Canottaggio – Il G.S. “Carrino” dei vigili del fuoco presente ai Campionati italiani di società

Si è svolto il weekend scorso,sulle acque del lago di Comabbio (Va), il campionato italiano di società, trofeo delle regioni e meeting nazionale allievi e cadetti. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco “Carrino” ne ha preso parte con molti dei suoi atleti.

Le gare si sono aperte la giornata di Venerdì con la partecipazione dei non agonisti (tutti i ragazzi U15);

Nel singolo (1x) cadetti maschile, CENTONZE Paolo, dopo un lungo periodo di pausa estiva e alla sua prima gara in questa specialità, ottiene l’ottavo posto;

La giornata continua con il singolo 7,20 Allievi C maschile di MARTIGNANO Valerio che dopo una gara combattuta sul filo del rasoio, riesce a prendersi un ottimo secondo posto;

Il venerdì si conclude con il singolo 7,20 di IAIA Alessio che per un imprevisto causato dalla rotta della barca si posiziona solamente quarto.

Le gare del Sabato iniziano fin dal mattino con la qualificazione del due senza (2-) U18 maschile con TANZARELLA Francesco e PALAZZO Davide che riescono ad accedere alla finalissima con un bel quarto posto;

Sempre per rimanere nelle categorie agonistiche, a gareggiare tocca al due di coppia (2x) Over 18 maschile con CENTONZE Nicola e CRASTOLLA Daniele che accedono alla semifinale del pomeriggio con il secondo posto;

Dopo neanche mezz’ora, in acqua, c’è la qualificazione del quattro di coppia (4x) Over 18 maschile con TANZARELLA Francesco, CENTONZE Nicola, CRASTOLLA Daniele e PALAZZO Davide, purtroppo questo equipaggio è costretto a cedere il passo agli avversari, quindi, senza riuscire a qualificarsi per la finale del giorno dopo;

Nel primo pomeriggio della medesima giornata, si lascia spazio alle categorie non agonistiche;

Nel due di coppia (2x) Allievi C maschile MARTIGNANO Valerio in coppia con un atleta del CUS Palermo riesce ad ottenere una splendida medaglia d’argento;

Nel quattro di coppia (4x) Allievi B2 maschile con IAIA Alessio e altri 3 atleti toscani per soli 3 decimi si devono accontentare della medaglia di cartone ;

Nel quattro di coppia (4x) Cadetti maschile con CENTONZE Paolo e altri atleti della canottieri Velocior, transita quinto sulla linea del traguardo;

La giornata si conclude con il passaggio in finale per il due di coppia (2x) Over 18 maschile di CENTONZE Nicola e CRASTOLLA Daniele che piazzandosi secondi accendono di diritto alla gara del giorno dopo.

L’ultima giornata di gare è caratterizzata dalle finali del campionato italiano di società;

Nel due senza (2-) U18 maschile con TANZARELLA Francesco e PALAZZO Davide una gara tiratissima con cinque equipaggi sulla stessa linea, ottengono un quinto posto in finale;

Nel due di coppia (2x) Over 18 maschile con CENTONZE Nicola e CRASTOLLA Daniele anche questa una gara molto combattuta ottengono un sesto posto in finale.

Ottimo il bilancio dell’intera manifestazione considerando che gli atleti brindisini non sono ancora al 100% della loro forma, sicuramente un ottimo banco di prova in vista della preparazione invernale che pian piano si avvicina