Canottaggio – inizio di stagione d’argento per il G.S. “Carrino” dei Vigili del Fuoco di Brindisi

Inizio scoppiettante e carico di energia per gli atleti del G.S. Vigili del Fuoco di Brindisi che volevano valutare il livello di preparazione psico-fisica e dove ancora migliorarsi per affrontare la stagione 2025. Si è svolta Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio, sulle acque del fiume Po di Torino, la 42^ edizione della gara internazionale di Fondo sulla distanza di 5000 metri, la “D’INVERNO SUL PO”.

Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, presieduto dal comandante provinciale di Brindisi, Giuseppe Galgano, e allenato dal direttore tecnico Antonio Coppola ne ha preso parte con alcuni dei suoi atleti, ottenendo ottimi risultati nella giornata di Domenica e concentrando le proprie energie nella regata internazionale, tralasciando le regate del Sabato in quanto promozionali e dí nessuna valenza a livello agonistico oltre ad avere un numero molto circoscritto di imbarcazioni e atleti.

Il quattro di coppia misto (4X) cadetti maschile con atleti delle società: CRV ITALIA, PROMONOPOLI, C.N AUGUSTA, e con a bordo Valerio Martignano ottiene un bel secondo posto su 25 iscritti, cedendo il passo solo all’imbarcazione composta dalla rappresentativa della Lombardia;

Il quadruplo (4x) Senior maschile misto con atleti delle società: CUS TORINO, PROMONOPOLI E C.C BARION, e con Nicola Centonze ottiene un’altra medaglia d’argento su 11 iscritti;

Il quattro di coppia (4X) U19 maschile misto con gli atleti della società PELOROROW, con Francesco Tanzarella e Davide Palazzo conquista un amarissimo 12^ posto su 29 iscritti , a causa di problema meccanico (guasto del timone) quest’ultimi non sono riusciti a fare una buona prestazione;

Nella medesima gara, Gioele Melfi (dopo pochi mesi di allenamento) con gli atleti delle società: C.C. BARION e VVF BILLI PISA, ottiene un 20^posto, dimostrando i frutti del lavoro fatto finora;

Il quattro di coppia U19 femminile misto con la società AMICI DEL FIUME, con Francesca Martignano (dopo un periodo di stop e poco allenamento) ottiene un dignitoso 12^ posto su 14 iscritti.

Ottimo il bilancio dell’intera manifestazione, che inizia a conferire i frutti del lavoro invernale svolto fino ad adesso. La preparazione continuerà in vista del prossimo appuntamento remiero, che ci catapulterà nel vivo della stagione agonistica 2025.

Un ringraziamento va al comando di Torino e in particolare al distaccamento volontari di Grugliasco.