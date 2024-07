Canottaggio – ottime prestazioni si Campionati italiani per i vigili del fuoco di Brindisi a Varese

Si sono svolti Sabato 13 e Domenica 14 Luglio 2024, sulle acque della Schiranna (Va), i campionati italiani Under 23 e Under 23 Pesi Leggeri, Under 17 ed esordienti 2024.

Hanno gareggiato anche gli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Brindisi, presieduto dal comandante provinciale di Brindisi P.D. Giulio CAPUANO, e allenato dal DT Antonio COPPOLA.

La giornata di Sabato si è aperta con la batteria di qualificazione del singolo U17 maschile con TANZARELLA Francesco che vince la propria batteria e accede direttamente alla semifinale del giorno dopo, mentre, i due singoli U23 Pesi Leggeri con PALAZZO Davide e CENTONZE Nicola, dopo la batteria di qualificazione, sono costretti a transitare dai recuperi del pomeriggio.

Nel pomeridiano CENTONZE Nicola con una bellissima e avvincente vittoria riesce ad accedere in semifinale; PALAZZO Davide invece è costretto a fermarsi al ripescaggio per solo mezza imbarcazione.

La Domenica, è iniziata con la semifinale del singolo U17 maschile, in cui TANZARELLA Francesco ottiene un secondo posto e accede alla finale A, ovvero tra gli 8 atleti più forti d’Italia della proprio categoria, qualche ora più tardi lo stesso atleta nella finalissima ottiene un dignitoso quinto posto.

Francesco TANZARELLA con altri 3 atleti di altre società (Gianmarco Puca – Promonopoli; Andrea LICCIARDI – Cus Bari, Elia BRESSAN – San Giorgio (UD), proseguirà il viaggio verso Piediluco (TR) nella preparazione della selezione del 26 p.v., per poter partecipare alla Coupe de la JEUNESSE.

Nella semifinale del singolo U23 Pesi Leggeri, CENTONZE Nicola non riesce ad entrare nella finalissima per solamente 2 decimi di secondo.

Positivo, quindi il bilancio del Gruppo Sportivo, che riesce a portare a casa buoni risultati e tanta esperienza.

La preparazione continuerà in vista del campionato italiano di Beach Sprint che si terrà dal 22 al 25 agosto 2024 a Pescara….

Si ribadisce un vivo ringraziamento al Comando di Monza e a tutto il personale del distaccamento volontari di Lissone ed in particolare il CD Lorenzo AROSIO…