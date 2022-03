CANOTTAGGIO – OTTIMI RISULTATI PER LA LEGA NAVALE BRINDISI AL MEETING DI SABAUDIA

Il Gruppo Sportivo Canottaggio della Lega Navale Italiana di Brindisi ha ottenuto ottimi risultati nel Meeting che si è svolto a Sabaudia (Latina) dal 18 al 20 marzo, sulle acque del lago di Paola, con la partecipazione delle società remiere centromeridionali. La cornice era quella del Parco Nazionale del Circeo, con lo sfondo del monte Circeo che la tradizione attribuisce a quello della mitica maga Circe. In un campo di regata battuto da un forte vento, si sono svolte numerose competizioni tra equipaggi e atleti di tutte le età, dai piccoli allievi A (anno 2012) ai veterani delle categorie master. Tra questi i sette equipaggi della Lega Navale di Brindisi, che in ben cinque occasioni hanno conquistato il podio. In particolare va segnalata l’eccellente prestazione dei quattro atleti master Pasquale Libetta, Daniele Lecce, Mauro Moretti e Vincenzo Romanelli, che sabato hanno ottenuto un secondo posto sul quattro di coppia e domenica una splendida vittoria con equipaggio misto sull’imbarcazione ammiraglia del canottaggio, l’otto con timoniere. Ma anche in questo caso, è stato tutto il gruppo sportivo a distinguersi: Federica Romanelli due volte seconda in equipaggi misti, su otto con e quattro di coppia; le giovani cadette (14 anni) Annamaria Catalano e Francesca Martignano terze in equipaggio misto su quattro di coppia e quinte con il doppio; ed infine Simona Zicari e Martina Rizzato, seste nel doppio under 18. Un gruppo di giovani ragazze che fanno ben sperare in successi crescenti e nella diffusione di questo sport tra i giovani della nostra città. Complimenti meritati, quindi, per atleti e atlete del Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Brindisi, guidato dall’allenatore Pasquale Libetta.

Tutti i risultati ottenuti nel Meeting di Sabaudia:

Otto con maschile / Master F: 1° classificato – Pasquale Libetta, Daniele Lecce, Mauro Moretti, Vincenzo Romanelli (misto LNI Salerno)

Quattro di coppia maschile / Master F: 2° classificato – Pasquale Libetta, Daniele Lecce, Mauro Moretti e Vincenzo Romanelli

Quattro di coppia femminile / Over 17: 2° classificato – Federica Romanelli (misto CUS Bari – Pro Monopoli)

Otto con femminile / Open (over 14): 2° classificato – Federica Romanelli (misto Pro Monopoli – LNI Barletta – Paradiso CN)

Quattro di coppia femminile / Cadetti (14 anni): 3° classificato – Annamaria Catalano e Francesca Martignano (misto Pro Monopoli – DLF Chiusi)

Doppio femminile / Cadetti (14 anni): 5° classificato – Annamaria Catalano e Francesca Martignano

Doppio femminile / Junior (under 19): 6° classificato – Simona Zicari e Martina Rizzato