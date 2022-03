Canottaggio: ottimi risultati per la Lega Navale Italiana

Si è svolta domenica scorsa la prima regata regionale di canottaggio, gara valida la qualificazione al meeting nazionale di Piediluco in programma il 26 e il 27 marzo. Presenti le categorie cadetti, junior e senior, sia maschili che femminili. Ha partecipato la Lena Navale Italiana con ottimi risultati. Questi i buoni risultati degli equipaggi brindisini partecipanti nelle varie categorie: Francesca Martignano è arrivata terza nel singolo dei Cadetti donne, nel quattro Cadetti donne terzo posto per Francesca Martignano, Annamaria Catalano, Elisa Birgitta e Sara Massafra, nei quattro cadetti uomini secondo posto per Giammarco Puca e e una rappresentativa di Puglia, la coppia Martina Rizzato – Simona Zicari è arrivata quarta nel doppio Junior donne, nel doppio senior donne Federica Romanelli e Laura Pecoraro sono arrivate terze, nel singolo senior donne ha vinto Federica Romanelli, nel quattro senior maschili secondo posto per Pasquale Libetta, Daniele Lecce, Vincenzo Romanelli e Mauro Moretti. In questo weekend si farà tappa a Sabaudia.