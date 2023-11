CANTIERE DI PIAZZA CAIROLI – DISTRUTTA PANCHINA DEDICATA A BRESOLIN. UNA NOTA DI QUARTA (FDI)

Ecco una nota del consigliere comunale Roberto Quarta:

Continua lo scempio e la violenza nei confronti di questa città.

Grazie a una segnalazione di un utente Facebook mi sono recato presso il cantiere sito in piazza Cairoli a Brindisi.

Come si evince da foto allegata gli operai addetti ai lavori hanno completamente divelto e distrutto una panchina pubblica, intitolata al compianto Dario Bresolin. Un bene comune, danaro della comunità.

E’ inconcepibile che non ci siano i controlli dovuti sull’esecuzione dei lavori che dovrebbero essere svolti a regola d’arte.

Siamo tutti stanchi di assistere a tali violenze.

Questo è un appello a tutti i miei colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione che rappresentano questa amministrazione affinché si risvegli in ognuno di noi l’amore verso questa città al fine di proteggerla.

Ringrazio il Comandante della Polizia locale, Orefice per essersi messo a disposizione inviando una pattuglia per effettuare i rilievi.

Oltre ai danni che sicuramente saranno chiesti alla ditta spero si faccia anche luce sulle responsabilità del Rup.

Roberto Quarta

Consigliere comunale di Fratelli d’Italia