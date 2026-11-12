Cantieri aperti, Brindisi costruisce opportunità per i giovani

Con ANCE Brindisi gli studenti scoprono il cantiere della nuova cassa di colmata. Al centro il rapporto tra infrastrutture, recupero del territorio e lavoro: creare le condizioni perché i giovani possano decidere di restare o scegliere di tornare.

Le infrastrutture servono a creare economia, ad attrarre investimenti e a generare opportunità di lavoro. È questo il significato che lega il futuro del porto di Brindisi a quello dei giovani del territorio, protagonisti della tappa di Cantieri aperti – L’arte del costruire in Puglia, l’iniziativa promossa dal sistema ANCE Puglia per avvicinare la scuola al mondo delle costruzioni.

Mercoledì 11 novembre gli studenti dell’IISS Majorana, scuola di elevato prestigio, già vincitrice del premio internazionale AI Transformation nell’ambito del Global Schools Prize 2026, promosso dalla Varkey Foundation, hanno potuto conoscere da vicino il cantiere della nuova cassa di colmata nel porto esterno, nell’area compresa tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est. Gli studenti del liceo TRED, dedicato alla transizione ecologica e digitale, hanno avuto così l’occasione di comprendere come nasce una grande infrastruttura e quali prospettive possa aprire per l’economia locale.

A promuovere l’appuntamento ANCE Brindisi, guidata dal presidente Angelo Contessa, con la direttrice Francesca Mevoli, e Formedil Brindisi, con la presidente Ilari Chirulli, in collaborazione con ANCE Puglia e con il patrocinio dell’INAIL. Un incontro tra imprese e scuola che mette al centro le competenze, la sicurezza e il valore del lavoro.

È intervenuto anche il direttore dell’INAIL di Brindisi, dott. Francesco Picci, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Un tema fondamentale da portare all’attenzione degli studenti, affinché la cultura della prevenzione diventi parte integrante del loro percorso formativo e professionale.

L’intervento assume anche un importante valore di riqualificazione: un’area degradata, utilizzata come discarica abusiva, viene recuperata e restituita alla fruizione della città. Un recupero che unisce la riqualificazione dei luoghi alla loro valorizzazione, trasformando una situazione di abbandono in una risorsa per Brindisi. Alla realizzazione dell’infrastruttura si accompagna così un beneficio per la comunità, che ritrova e riutilizza una parte del proprio territorio. In questa prospettiva, il commissario dell’opera, prof. Ugo Patroni Griffi, ha annunciato che a breve una zona rinaturalizzata sarà restituita alla città.

Il cantiere racconta una trasformazione che va oltre la realizzazione dell’opera. Il potenziamento delle infrastrutture portuali può favorire lo sviluppo dei traffici, della logistica e dei servizi collegati, creando nuove possibilità per le imprese e per l’occupazione. Il valore di un investimento si misura anche nella sua capacità di mettere in moto attività economiche durature e di offrire prospettive al territorio.

È qui che il tema delle infrastrutture incontra quello dei giovani. Se vogliamo che i ragazzi restino a Brindisi, o che decidano di tornare dopo un percorso di studio o un’esperienza professionale fuori, dobbiamo dare loro opportunità concrete. Il legame con la propria terra ha bisogno di lavoro, possibilità di crescita e condizioni sulle quali costruire un progetto di vita.

Lo sviluppo delle attività portuali può contribuire a creare queste condizioni. Un porto digitalizzato, che offre alimentazione energetica a basse emissioni di CO₂, è più capace di attrarre investimenti e nuove iniziative imprenditoriali. Questa evoluzione può generare domanda di tecnici, progettisti, operatori specializzati e professionisti della logistica, dell’ambiente e dell’innovazione digitale. Competenze che i giovani devono poter acquisire e, soprattutto, trovare occasioni per impiegare anche nella propria città.

Durante la visita, il confronto con le imprese e con le professionalità impegnate nel cantiere ha permesso agli studenti di avvicinarsi alla complessità delle lavorazioni e ai temi della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Aspetti centrali in un settore delle costruzioni che richiede preparazione tecnica, aggiornamento e responsabilità.

Per ANCE Brindisi, aprire i cantieri alle scuole significa anche rendere visibile il rapporto tra formazione e sviluppo. Mostrare un’opera mentre prende forma aiuta a comprendere il lavoro che la rende possibile e le attività che quella stessa infrastruttura potrà favorire.

La sfida è trasformare gli investimenti in occasioni di crescita economica e sociale. Per Brindisi, il porto può essere uno dei motori di questo percorso, attraverso lo sviluppo delle attività produttive, dei collegamenti e dei servizi.

Cantieri aperti porta così all’attenzione della città una questione decisiva: dare ai giovani ragioni concrete per immaginare qui il proprio futuro. Le infrastrutture acquistano pienamente valore quando diventano strumenti di sviluppo economico e sociale, al servizio di cittadini e imprese, capaci di creare lavoro e opportunità. È su questo legame che Brindisi può costruire le condizioni per trattenere i propri talenti e far tornare chi è partito.