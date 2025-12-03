Cantieri aperti: domani dalle 9 gli studenti in visita allo stabilimento Chirulli Group – C.da Beneficio (Ceglie Messapica)

Domani, Giovedì 4 dicembre, dalle 9 alle 14, lo stabilimento Chirulli Group (C.da Beneficio – Ceglie Messapica) aprirà le proprie porte agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori.

L’evento è organizzato nell’ambito di ‘Cantieri aperti. L’arte del costruire in Puglia’, l’iniziativa promossa da ANCE Puglia con i patrocini di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari e Anci Puglia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti le soluzioni progettuali, le tecniche costruttive e i materiali innovativi impiegati attraverso l’apertura di cinque cantieri del territorio pugliese.

Il programma della tappa brindisina – organizzata da ANCE Brindisi in collaborazione con Formedil Brindisi – prevede i saluti di benvenuto e l’introduzione alla visita del cantiere a cura del presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa e della Presidente del Formedil Brindisi Ilari Chriulli.

«Siamo convinti – dichiara il Presidente Angelo Contessa – che avvicinare i giovani alla realtà dei cantieri sia fondamentale per mostrare loro quanto il settore delle costruzioni sia oggi innovativo, tecnologico e ricco di opportunità professionali. Aprire le porte delle nostre aziende significa anche promuovere una cultura della sicurezza, della qualità e della sostenibilità».

«Queste visite – afferma la Presidente Ilari Chirulli – rappresentano un momento formativo di grande valore, perché permettono agli studenti di osservare direttamente come nasce un’opera e quali competenze servono per realizzarla. Formedil Brindisi è al fianco delle scuole per sostenere percorsi di orientamento che aiutino i ragazzi a scoprire mestieri e professioni edilizie un tempo percepiti come ‘lavori pesanti’, ma oggi evoluti in competenze avanzate e decisive per il futuro.” ».