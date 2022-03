CANTIERI DANESE – AUGURI ALLO STUDENTE INFORTUNATO. E’ STATO FONDAMENTALE IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA PER EVITARE IL PEGGIO

L’azienda “Cantiere Navale Danese Yacht Service” di Brindisi esprime rammarico per quanto accaduto questa mattina durante lo svolgimento dell’ultima lezione relativa al modulo di infrastrutture logistiche del corso ITS Tecnico Superiore del Trasporto Navale e augura una pronta e piena guarigione allo studente coinvolto nell’incidente che si è verificato negli spazi messi a disposizione dall’azienda per consentire lo svolgimento delle attività formative. Vale la pena sottolineare quanto sia stato fondamentale il pieno rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di tutti per scongiurare un epilogo ben più tragico dell’episodio.