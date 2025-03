Cantine Due Palme celebra la Festa della Donna con un video dedicato a tutte le donne, online da oggi

Cellino San Marco, 7 marzo 2025 – In occasione della Festa della Donna, Cantine Due Palme lancia un video speciale che racconta la forza e il coraggio delle donne di oggi. Il video, fortemente voluto da Melissa e Antonella Maci, donne prima e Presidente e Event Manager poi, è stato scritto e realizzato dall’Ufficio Marketing della Cooperativa e coinvolge diverse donne che lavorano in vari ruoli all’interno dell’azienda, dagli uffici alla campagna, fino alle reception delle attività enoturistiche Villa Neviera e Kelina Hotel.

Il messaggio che il video intende trasmettere è chiaro e potente: non si parla di vino, ma di donne. Un passo significativo che dimostra l’impegno di Cantine Due Palme nel voler celebrare non solo il contributo femminile al mondo del lavoro, ma soprattutto l’importanza delle donne in ogni ambito della società.

Nel video, le donne di Cantine Due Palme raccontano le conquiste storiche e quotidiane, le battaglie per l’indipendenza e la libertà, e la loro lotta per ottenere pari diritti e opportunità. Un messaggio di speranza e forza, ma anche un richiamo alla realtà che, ancora oggi, troppo spesso vede le donne vittime di discriminazioni e violenze. Una lotta che non si ferma mai, rafforzata dalla frase che dice: «Pur rimanendo mamme che crescevano uomini non sempre all’altezza».

Un altro potente messaggio del video è quello che, ovunque, le donne hanno dimostrato che il loro posto è là dove decidono di stare: il loro spazio, la loro voce e la loro presenza sono fondamentalmente legittimi e imprescindibili in ogni contesto. «Il nostro posto è dove decidiamo di stare!» a testimonianza della determinazione e del cambiamento che le donne possono portare in ogni campo della vita.

Il video sarà online da oggi, venerdì 7 marzo, alle ore 12 su tutti i canali social di Cantine Due Palme, con un giorno di anticipo rispetto alla celebrazione ufficiale della Festa della Donna. Un gesto simbolico che sottolinea quanto non sia mai sufficiente un solo giorno per onorare il valore e la lotta delle donne.

La Cooperativa, impegnata da anni nella valorizzazione delle proprie risorse umane, dimostra ancora una volta il proprio impegno verso la parità di genere, il rispetto e la dignità di tutte le donne, tanto in ambito lavorativo quanto nella vita quotidiana.

Il video è disponibile ai seguenti link:

