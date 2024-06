Cellino San Marco – Cantine Due Palme ospita a Villa Neviera 85 Docenti universitari esperti di vino, provenienti da tutto il mondo, per la 3ª Conferenza dell’Associazione Europea degli Economisti del Vino.

Un viaggio alla scoperta dei segreti del vino e del territorio; un tour organizzato dal Prof. Giulio Malorgio, ordinario di Economia Agraria presso l’università di Bologna e il Prof. Pier Paolo Miglietta, prof. Associato di Economia Agraria presso l’università del Salento. A fare gli onori di casa il Fondatore di Cantine Due Palme, l’enologo Angelo Maci, e la event manager Antonella Maci, che hanno accolto i gruppi di docenti guidandoli tra vigne, impianti tecnologici e storia del territorio nella meravigliosa Villa Neviera, in un viaggio alla scoperta di un Salento che Cantine Due Palme è riuscito a portare alla ribalta in tutto il mondo. Tra i riconoscimenti dati anche il Best Paper Award, miglior contributo scientifico presentato da giovani studiosi under 35 e intitolato alla memoria di Antonio De Viti De Marco, economista e già proprietario della dimora storica Villa Neviera ora di Cantine Due Palme.