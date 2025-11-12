Cantine Risveglio porta la Puglia a Shanghai con il sommelier Angelo Brandi

Shanghai, 11 novembre 2025 — I vini pugliesi di Cantine Risveglio sono stati protagonisti di una degustazione esclusiva presso il ristorante italiano Sapore di Pane a Shanghai.

Durante l’evento, intitolato “Sorsi di Pizzica – Experience the Breeze of the Adriatic Sea”, il sommelier Angelo Brandi ha guidato il pubblico nella scoperta di tre etichette simbolo della cantina:

• Pecoranera Nero di Troia

• Simposio Riserva-Brindisi DOC

• Sorsi di Pizzica (Negroamarorosso,Rosato e Chardonnay)

«Il vino è un racconto liquido della nostra terra — ha spiegato Brandi — e portarlo a Shanghai significa condividere la passione e la cultura della Puglia con il mondo.»

La serata, arricchita dalla nuova linea voluta dal presidente Dottore Nardelli Giovanni “sorsi di pizzica”ha unito enologia e tradizione, riscuotendo grande apprezzamento da parte di importatori e operatori del settore.

Il programma della trasferta cinese di Cantine Risveglio prosegue con:

• 14–17 novembre: partecipazione al Q-Wine Exhibition di Quingtian,

• 18 novembre: evento di degustazione a Shenzhen,

• 20 novembre: incontro con operatori e stampa a Chengdu.

Con questa iniziativa, Cantine Risveglio conferma la propria vocazione internazionale e il legame autentico con la sua terra d’origine.