Caos in Aeroporto – I passeggeri raggiunteranno l’Albania in traghetto

Ecco la nota di Aeroporti di Puglia:

Raggiungeranno l’Albania in traghetto i passeggeri che nella scorsa notte sono stati dirottati sull’aeroporto di Brindisi per avverse condizioni metereologiche a Tirana. Dopo le 13 i passeggeri dei due voli WizzAir provenienti da Bologna e Bergamo e diretti a Tirana sono stati trasferiti al porto di Brindisi dove si imbarcheranno su un traghetto che effettuerà un collegamento speciale per poter permettere loro di raggiungere Valona per poi proseguire alla volta di Tirana. Non sono mancati alcuni momenti di tensione a causa della protesta dei passeggeri che hanno occupato parte del piazzale adibito al parcheggio degli aeromobili. Tempestivo è stato l’intervento delle Forze dell’Ordine venute in soccorso del personale di Aeroporti di Puglia, che sin da subito con professionalità ha gestito al meglio la situazione e ha garantito massima assistenza ai passeggeri coinvolti operando in un contesto complesso non dipendente dalla responsabilità dell’aeroporto. Nonostante i disagi vissuti, lo scalo brindisino ha sempre mantenuto la propria operatività: nessun volo è stato cancellato o ha subito ritardi.