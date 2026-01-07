Caos in Aeroporto – Wizz Air sostiene di aver fornito “piena assistenza”

Ecco la nota diffusa dalla compagnia Wizz Air:

Wizz Air conferma di aver fornito piena assistenza ai passeggeri coinvolti, in conformità con le normative vigenti sui diritti dei passeggeri, a seguito del dirottamento a Brindisi dei voli da Bologna e Bergamo diretti a Tirana, causato da condizioni meteorologiche avverse indipendenti dalla volontà della compagnia.

Per quanto riguarda i due voli interessati, 33 passeggeri hanno accettato la sistemazione offerta dalla compagnia aerea e sono stati trasferiti in hotel vicini. Ai passeggeri sono stati offerti anche il rebooking gratuito su voli alternativi e/o il trasporto via terra, inclusa la sistemazione per la notte ove necessario. Al momento, 39 passeggeri hanno accettato questa opzione e sono partiti da Brindisi in autobus intorno alle 10:00 ora locale.

I passeggeri che hanno provveduto autonomamente alla sistemazione o a un trasporto alternativo hanno il diritto di richiedere il rimborso delle spese ragionevoli presentando un reclamo tramite il sito web di Wizz Air, in linea con la legislazione dell’UE sui diritti dei passeggeri. La compagnia ribadisce che la sicurezza dei propri passeggeri e dell’equipaggio rimane la sua massima priorità.