Caos parcheggi Piazzale Di Summa. FDI: “Soluzione non più procrastinabile”

La scarsa disponibilità di parcheggi sul piazzale Di Summa al rione Cappuccini di Brindisi arreca continui disagi ai pazienti e utenti del presidio sanitario “Ex Ospedale Di Summa”, alle attività commerciali limitrofe, ai residenti del suddetto quartiere e ai lavoratori, obbligati questi ultimi ad occupare giornalmente gli stalli a pagamento a proprie spese.

Sino a pochi anni fà , pare che il personale dipendente Asl, il personale dipendente di ditte appaltatrici con la stessa azienda sanitaria, gli operatori delle associazioni nonché il personale del polo universitario in servizio/presenti presso il complesso potesse usufruire del diritto di accesso all’interno di questo ultimo per il parcheggio delle proprie auto.

Poi , presumibilmente a seguito di lavori effettuati all’interno dell’ Ex Osp.Di Summa, i posti disponibili si sono ridotti drasticamente e l’accesso pare sia stato limitato esclusivamente alle auto aziendali di Asl e Aziende appaltatrici e vietato a tutto il resto del personale con ricadute importanti proprio sulla disponibilità di parcheggi dell’area esterna, a discapito delle suddette categorie.

Per i sopracitati motivi il gruppo consiliare di FDI, condividendo le proposte del consigliere Borromeo, ha voluto sollecitare tramite raccomandazione in Giunta l’adozione di immediati interventi risolutivi e nello specifico la possibilità di :

Estendere il rilascio di abbonamenti annuali per la sosta negli stalli a pagamento del piazzale Di Summa, anche ai lavoratori avente sede all’interno del Complesso Ex Ospedale Di Summa;

Invitare l’azienda sanitaria locale ad attivare il rilascio di ulteriori pass di accesso all’interno della struttura Ex Ospedale di Summa, ai propri dipendenti e a quelli in servizio delle aziende appaltatrici utilizzando gli stalli liberi e non assegnati presenti ad oggi nelle proprie disponibilità

Sopprimere il divieto sosta presente sul piazzale Di Summa che vieta il parcheggio lungo la carreggiata adiacente alle mure di recinzione del complesso e istituire nuovi stalli a pagamento con tariffa oraria pari a quelli già esistenti o in alternativa gratuiti con il vincolo di sosta massima non superiore alle due ore certificabili con l’esposizione del disco orario;

Contestualmente nella giornata di domani il presidente della preposta commissione consiliare, Pino Carletti , ha convocato quest’ultima per l’analisi della problematica.