CAOS PISTA CICLABILE – QUARTA (FDI) CONVOCA COMMISSIONE SUL CANTIERE!

Il consigliere comunale Roberto Quarta(FDI)non si dà per vinto ed è profondamente convinto che esista una possibilità di eliminare la vergogna di quel cantiere in abbandono in viale Aldo Moro ed in viale Palmiro Togliatti, accantonando definitivamente l’idea di realizzare una inutile pista ciclabile. Dapprima ha chiesto che si riunissero congiuntamente le commissioni consiliari all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici per adcoltare i rispettivi dirigenti, gli assessori ed il progettista dell’opera. Poi, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha deciso di affrontare il problema con la commissione Ambiente che presiede, tanto più perché i fondi ottenuti dal Comune di Brindisi per realizzare l’opera provengono proprio dal Ministero dell’Ambiente e sono legati alla mobilità sostenibile. Ebbene, la Commissione si riunirà domattina proprio sul cantiere, con il chiaro intento di effettuare un sopralluogo e capire cosa realmente comporta – in termini di danni alla viabilità cittadina e di rischi per l’incolumità di pedoni e ciclisti – la presenza di un cantiere in abbandono. Si tratta di capire come reagirà l’Amministrazione Comunale, anche se Quarta è fermamente intenzionato ad andare avanti.