Caos Pronto Soccorso del Perrino. Si è dimesso il primario f.f. D’Andria

Ennesima tegola sul Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Il primario facente funzioni, dott. Giuseppe D’Andria, pare abbia rassegnato le dimissioni. Si ignorano le ragioni di questa sceolta, ma non ci meraviglioeremmo se ciò dipendesse dalla situazione di estremo disagio che si vive nel settore dell’emergenza-urgenza per le ragioni riconducibili alla carenza di personale che ormai ha raggiunto livelli di guardia. Il dott. D’Andria potrebbe aver deciso di abbandonare quel ruolo di estrema responsabilità proprio per l’impossibilità di fornire risposte all’utenza che aumenta giorno dopo giorno e che chiede livelli di efficienza che senza personale non si possono in alcun modo garantire.