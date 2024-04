A Brindisi si lavora per realizzare una struttura funzionale alle persone affette da disturbo dello spettro autistico all’interno del capannone ex Saca. Dopo i primi confronti di carattere tecnico avvenuti tra il Comune di Brindisi, il Consorzio ATS BR7!, il Vice Sindaco Massimiliano Oggiano ha convocato un tavolo istituzionale per giovedì 11 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Mario Marino Guadalupi del Comune di Brindisi.