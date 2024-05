Capitale della cultura 2027 – Chris Torch è in città

La città di Brindisi ha deciso di non lasciare nulla di intentato per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della cultura 2027. Il primo passo è stato quello di affidarsi ad un super esperto che conosce bene i meccanismi di questo riconoscimento come Chris Torch, un tecnico con esperienza specifica visto che ha collaborato al progetto per capitale europea della cultura di Matera per il 2019, oltre che Rijeka per il 2020 e per Timisoara per il 2021.

Torch aveva già dato la sua disponibilità al sindaco Marchionna e la giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi l’affidamento dell’incarico. Adesso, però, è il momento delle presentazioni ufficiali.