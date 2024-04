Capitale della cultura – Adesso la vera scommessa sarà quella di passare dagli annunci ai fatti…

Brindisi ci riprova a distanza di anni a diventare capitale della cultura. Lo ha annunciato il sindaco Marchionna durante la cerimonia di commemorazione del compianto sindaco Mennitti. Questa volta l’anno di riferimento è il 2027 e soprattutto l’obiettivo è meno ambizioso, visto che stiamo parlando del titolo di capitale italiana della cultura, mentre Mennitti aveva candidato Brindisi a capitale europea della cultura. Un obiettivo che all’epoca non andò a buon fine visto che l’Amministrazione Comunale eletta dopo le dimissioni da sindaco di Mennitti si rese conto nel 2013 che il fascicolo presente negli uffici comunali e legato alla candidatura era sostanzialmente vuoto (certamente all’insaputa di Mennitti) ed i termini stavano per scadere. Nacque proprio sulla base di tale constatazione la decisione di puntare al titolo di capitale europea insieme a Lecce e l’avventura si concluse con l’accesso alla fase finale, quindi a pochi passi dal traguardo.

Oggi Brindisi intende riprovarci, ma è evidente che non bastano gli annunci. Una candidatura legata ad un obiettivo così prestigioso presuppone una regia (ed in questo basterà affidarsi a chi ha coordinato altre candidature legate a territori che hanno già vissuto questa competizione) ed un gran lavoro della struttura comunale, così come di tutte le altre istituzioni locali.

Insomma, nessuno pensi (come accadde purtroppo in passato) che potrà bastare un elenco di monumenti per definirsi capitale della cultura. Occorrono una “vision”, la capacità di saper descrivere al mondo il proprio patrimonio storico, una strategia ben precisa ed una città realmente pronta a trasformarsi in luogo di accoglienza.

Il punto di partenza è purtroppo molto vicino allo zero, ma questo è ancora il momento degli annunci. Dopo di che bisognerà cominciare a lavorare sull’obiettivo, con l’umiltà di un territorio che conosce i propri limiti, pur nella consapevolezza delle proprie potenzialità.