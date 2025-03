Capitale della cultura italiana 2027 – Oggiano: ripartiamo da qui!

Sfuma il sogno di Brindisi Capitale della cultura italiana 2027. Vince Pordenone. Il progetto “Pordenone 2027. Città che sorprende” ha avuto la meglio sulle altre nove citta’ pretendenti. Brindisi compreso. “Navigare il futuro” ha emozionato un’intera Citta’ e forse ha, per la prima volta dopo molto tempo, riunito, intorno a questo progetto, la comunita’ locale, con tutte le sue diramazioni sociali. Peccato non sia pero’ bastato per emozionare ed entusiasmare la giuria. Pazienza. Si e’ percepito il risveglio della coscienza e dell’orgoglio della nostra storia, delle nostre origini della nostra identita’ che parevano sopite e relegate nell’oblio di una stanza chiusa da troppo tempo le cui chiavi erano smarrite e non c’era la voglia di ritrovarle. Si poteva fare di piu’? Certo. Tutto e’ perfettibile. E se il percorso di rinascita culturale e’ reale possiamo ripartire da qui. Questa non puo’ essere definita una sconfitta! E non e’ un punto di arrivo! E’ un punto di partenza che deve mettere insieme tutti al di la’ delle appartenze politiche. Un impegno trasversale che riesca a mettere da parte egoismi, invidie ed risentimenti personali! La rotta e’ tracciata. Salpiamo verso un futuro migliore. Forza Brindisi.

Dott. Massimiliano Oggiano